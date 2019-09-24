ترامب يدعو إلى إصلاح نظام التجارة الدولية وينتقد شركات مواقع التواصل الاجتماعي

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إصلاح نظام التجارة الدولية.

وقال ترامب: "في وسط رؤيتنا من أجل التجديد الوطني، توجد حملة طموحة لإصلاح التجارة الدولية. لقد ظل نظام التجارة العالمي على مدار عقود يتم استغلاله بسهولة بواسطة دول تعمل بسوء نية".

واختص ترامب الصين بالانتقاد قائلًا إنها تقوم بممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك سرقة حقوق الملكية الفكرية.

وقال ترامب إن النظام الراهن يسبب خسائر للطبقة الوسطى ويؤدي إلى ثراء القلة الموجودة على القمة.

وذكر ترامب أن "منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تغييرات كبيرة"، وحث المنظمة على التوقف عن تصنيف الصين باعتبارها دولة نامية.

ومن جهة أخرى، حذر ترامب من أن عددا محدودا من شركات مواقع التواصل الاجتماعي "اكتسبت سلطات هائلة"، مما يقوض حرية التعبير.

وقال الرئيس الأمريكي: "لا يمكننا أن نسمح لعمالقة التواصل الاجتماعي بإسكات أصوات الناس".