وزير خارجية النمسا يفتتح الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي لحماية المدنيين فى الحروب

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تبدأ أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى "حماية المدنيين في الحروب" يوم الثلاثاء المقبل في فيينا والذي تنظمه وزارة الخارجية والاندماج والشئون الاوروبية في النمسا ويستمر يومين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء أن المؤتمر يسعى إلى لفت الانتباه لخطورة الاستخدام الواسع للأسلحة والمتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان.. لافتا إلى ضرورة زيادة المساهمة في تطوير حلول ملموسة لحماية السكان المدنيين بشكل أفضل.

وأوضح البيان أنه سيفتتح أعمال المؤتمر وزير الخارجية ألكساندر شالينبرج ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو ونائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربنييه.