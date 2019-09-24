ميركل عن حماية الغابات المطيرة: مهمة لبقائنا جميعا

وجهت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل نداء عاجلا لإنقاذ الغابات المطيرة ليس في الأمازون وحدها بل في افريقيا في الكونغو.

وفي لقاء عقدته مع جماعة "تحالف من أجل الأمازون" على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ، قالت ميركل في نيويورك اليوم الاثنين :" هناك مثل في ألمانيا يقول ليس هناك شيء جيد إلا ما يتم فعله".

وخاطبت ميركل زعماء دول العالم قائلة:" دعونا نتصرف ونتحرك من أجل الغابات المطيرة في العالم، فهذا الأمر مهم جدا لبقائنا جميعا".

وأعربت ميركل عن تأييدها لإشراك الشعوب الأصلية في جهود حماية الغابات ولتقديم مساعدات مالية موجهة لإنقاذ الغابات المطيرة إذا أمكن إثبات النتائج الخاصة بجهود الإنقاذ، مشيرة إلى أن بلادها تشارك مع النرويج على سبيل المثال في صندوق الأمازون في البرازيل، ووعدت باستمرار تقديم مدفوعات مالية " إذا أمكن إثبات حدوث تخفيض حقيقي في إزالة الغابات".

وحسب بيانات الحكومة الألمانية، فقد وعدت ألمانيا في قمة الأمم المتحدة للمناخ بتقديم 250 مليون يورو إضافية لحماية الغابات المطيرة، سيتم تخصيص 200 مليون يورو منها لبرنامج قروض جديدة للبنك الدولي تحت عنوان " من أجل الخضرة"، و30 مليون يورو لمبادرة الغابات في وسط افريقيا و20 مليون يورو لمجتمعات السكان الأصليين لحماية الغابات.