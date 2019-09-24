ترامب: جونسون سيتغلب على الاضطرابات السياسية في بلاده

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأن الاضطرابات السياسية التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بلاده.

وخلال لقائه مع جونسون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب في نيويورك اليوم الثلاثاء إن كل هذه الاضطرابات تمثل يومًا عاديًا تمامًا بالنسبة لجونسون في عمله.

وأضاف ترامب: "وأعتقد أنه سيتغلب عليها"، مشيرًا إلى أن جونسون محترف ويجيد عمله وتابع أن المسألة تتعلق بموضوع معقد.

وطالب ترامب بريطانيا بتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن اعتقاده بأن بريطانيا تحتاج في ذلك إلى رجل مثل جونسون لتنجح في ذلك.

كانت المحكمة العليا البريطانية قضت اليوم بعدم قانونية قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان.

وقالت رئيسة المحكمة، بريندا هيل، إن توصية جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان "غير قانونية، وباطلة، ولا أثر لها"، مضيفة أن قضاة المحكمة الـ11 أجمعوا على هذا القرار.

ولفتت هيل إلى أن هذا التعليق "لم يكن طبيعيا" وأنه "يمنع البرلمان من الاضطلاع بدوره الطبيعي".

كان جونسون، صرح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، بأنه سيحترم قرار المحكمة العليا وقال إنه لا يوافق على قرار المحكمة وإنه سيواصل مع بروكسل محاولاته لضمان اتفاق لخروج بريطانيا.

وأوضح جونسون في نيويورك: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا ننطلق وننتهي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر".