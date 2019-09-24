كلوب يغازل جوارديولا وبوكيتينو عقب الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سعادته البالغة بعد الفوز بجائزة مدرب العام، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في احتفالية توزيع جوائز الأفضل التي أقيمت مساء أمس الإثنين، في مدينة ميلان الإيطالية.

وعلق كلوب في تصريحاته التي أدلى بها عقب تسلمه الجائزة والتي نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، قائلًا: «أنا سعيد جدا، وقلت هذا مرات كثيرة، أنا محظوظ بأنني أقود ناديًا كبيرًا، ولاعبين كبار، وإدارة تتحلى بالصبر ودائما ما تمنحني الوقت لفعل شيء، والعمل مع الفريق لفترة، أنا حقا ممتن لذلك».

وأضاف كلوب: «مارست كرة القدم، وأنا أعشقها لأنها رياضة فريق، لكنني هنا كممثل لفريق ليفربول، وأسلوب اللعب الذي نختاره، والأشياء التي وصلنا إليها، والمباريات التي لعبناها، أنا سعيد حقا لكل ذلك».

وفي معرض تعليقه على كل من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ونظيره في توتنهام الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو، شدد: «ليس فقط نحن، هناك مدربون كثر جدا جدا، وناجحون جدا جدا، تلك فقط احتفالية للموسم الماضي».