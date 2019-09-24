 موسكو: لافروف سيثير رفض واشنطن دخول دبلوماسيين روس أمام الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 3:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

موسكو: لافروف سيثير رفض واشنطن دخول دبلوماسيين روس أمام الأمم المتحدة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 2:55 م

أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشوف، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيتطرق إلى موضوع رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الروسي، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال كوساتشوف، في تصريح، اليوم الثلاثاء، "تحدثت اليوم في المطار مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي أبلغني أن هذا الموضوع سينعكس حتماً على خطابه أمام الأمم المتحدة".

وكان كوساتشوف أعلن - في وقت سابق اليوم - أنه لم يتمكن شخصيا من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة في الوقت المحدد، وأنه لن يتمكن من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك