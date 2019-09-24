بدء اجتماعات الاتحاد الدولي للبريد في ظل تهديدات أمريكا بالانسحاب بسبب الصين

تبدأ، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الاتحاد الدولي للبريد في مدينة جنيف السويسرية في ظل تهديدات الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتحاد إذا لم يتم تغيير القواعد لمواجهة المعاملة التفضيلية لشركات البريد الصينية.

تتعلق الشكوى الأمريكية باستمرار معاملة الصين كدولة نامية في النظام العالمي للخدمات البريدية وهو ما يتيح لها الحصول على مزايا في مواجهة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

يذكر أن الاتحاد الدولي للبريد ينظم أسعار الخدمات البريدية، حيث تدفع الدول التي يتم إرسال الرسالة البريدية منها رسوم النقل إلى الدول المرسلة إليها، ولكن الدول النامية تدفع مقابلا أقل كثيرا مما تدفعه الدول الصناعية.

وفي ظل النمو القوي للتجارة الإلكترونية في الصين، التي ترسل البضائع عبر البريد إلى الدول الغربية، تقول الولايات المتحدة إن شركات البريد الأمريكية تدعم التجار الصينيين بهذا الشكل.

وتطالب الولايات المتحدة بمنحها حق تحديد الرسوم التي ستفرضها على خدمات البريد من الدول الأخرى.

وإذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للبريد وعددها 192 دولة وإقليما، بشأن هذه النقطة، حتى بعد غد الخميس، فإن واشنطن تعتزم الانسحاب من الاتحاد الذي يبلغ عمره 145 عاما.

يذكر أن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية.