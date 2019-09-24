انطلاق المرحلة الثانية من مشروع «ازرع شجرة مثمرة» بالقليوبية

أطلق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع شجرة مثمرة" بمدرستي ترسا الثانوية المشتركة والتعليم الأساسي بإدارة قها التعليمية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة مليون ونصف المليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية منها 1000 شجرة مثمرة بمدارس القليوبية.

شارك المحافظ طلاب المدرسة في زراعة الأشجار، بحضور النائب أحمد بدوي عضو البرلمان، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة وفاء طنطاوي مدير إدارة قها التعليمية، ومحمد درويش رئيس مجلس الآباء.

قال المحافظ إن المبادرة هي إحدى المبادرات التي تنفذها المحافظة داخل عدد من مدارس المحافظة، حيث يتم تنفيذها بالتنسيق مع جامعة بنها والأجهزة المعنية ومديرية الزراعة والتربية والتعليم بالمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 1.5 مليون شجرة مثمرة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف زراعة ألف شجرة مثمرة في مدارس المحافظة، منها 400 شجرة جوافة، و400 شجرة ليمون، و100 شجرة برتقال، و100 شجرة يوسفي تحت إشراف المحافظة، وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة ممثلة في 7 إدارات زراعية، و12 إدارة تعليمية.