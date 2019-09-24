محافظ المركزي الإماراتي: الكثير من البنوك تتحول نحو التكنولوجيا الرقمية

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك المنصوري، أهمية التقنيات التكنولوجية الحديثة في تحقيق كفاءة أكثر تساعد في كيفية التنظيم والرقابة والتشريع وتدارك المخاطر الوشيكة.

وقال المنصوري اليوم الاثنين- في كلمة له بالجلسة الثانية من المؤتمر المصرفي العالمي الذي ينظمه بنك الكويت المركزي: إن الكثير من البنوك بات يتحول نحو التكنولوجيا الرقمية؛ لأنها تدرك حجم المخاطر التي قد يتعرض لها هذا القطاع.

وأضاف: "لا أحد ينكر حقيقة وجود التكنولوجيا المالية، وأثرها على التطورات التقنية التي تتقدم بسرعة عالية"، مؤكدا ضرورة تجاوب الأطراف المعنية لمواجهة التحديات المعنية في هذا الشأن.

ومن جهتها، ذكرت الشريك المؤسس في شركة "إيست تشين" أنوار المحميد أن المخاطر تأتي من جانبين: الأول هو الإفراط في الرقابة الذي يعيق ويعرقل الابتكار، والثاني هو التراخي في الرقابة الذي يقود إلى ممارسات غير قانونية.

ورأت المحميد في كلمة مماثلة أن الابتكار يعد عاملا حيويا لتقدم وتطور أي مجتمع، لاسيما في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم.

وناقشت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "إعادة تشكيل الخدمات المالية عبر التقنيات والابتكارات"، أثر التطورات التقنية في المشهد الاقتصادي وواقع الصناعة المصرفية.