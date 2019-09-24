ترامب: أمريكا لن تكون يوما بلدا شيوعيا أو اشتراكيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن «الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون يومًا بلدًا شيوعيًا أو اشتراكيًا».

وأضاف «ترامب»، في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن «الشيوعية تسببت في مقتل 100 مليون شخص»، موضحًا: «هذه الأيدولوجيات استبدادية، وقادرة على استخدام أساليب جديدة من القمع والهيمنة من خلال التكنولوجيا الحديثة».

وأوضح أن «الولايات المتحدثة تتخذ خطوات لدراسة التكنولوجيات الحديثة وآليات حماية أمننا، ونحث كافة دول العالم على أن تحذو حذونا».

وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول.