أعلنت شركة توماس كوك البريطانية، إحدى أكبريات شركات السياحة في العالم، تصفية الشركة، اليوم الاثنين؛ ما أدى لوقف جميع رحلات الذهاب والإياب التي من المقرر أن تجريها الشركة وبالتالي تقطع السبل بالمسافرين ممن حجزوا رحلاتهم على متن طائراتها.

وقالت موظفة فندقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، إن السبل تقطعت بنحو 200 سائح في فندق تابع لشركة توماس كوك للسياحة في صقلية، وذلك بعد إعلان الشركة عن إفلاسها.

وأضافت أنه في فندق سينتيدو اكاشيا مارينا، في منطقة مارينا دي راجوسا، جنوب شرق صقلية لا يزالون ينتظرون التعليمات برفقة السائحين، موضحة أن معظم السائحين وهم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لم يكونوا غاضبين، لكن ينتظرون المعلومات حول ما سيحدث لهم.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن الشركة أثارت الفوضى بين 150 ألف مسافر في المطارات البريطاينة، ممن ألغيت رحلاتهم فور إعلانها الإفلاس بدون سابق إنذار، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أنه هناك ما بين 1800 إلى 2000 بريطاني علطت رحلاتهم الشركة ومن المستحيل تقدير الضرر الاقتصادي.

وكانت إدارة الشركة أعلنت عن فشل محادثات المرحلة الأخيرة لإنقاذ الشركة من الإفلاس، لتصبح بذلك في مهب الريح.

ويصف جو جينيس، 34 عامًا، وهو أحد ركاب رحلة الطيران الأخيرة للشركة التي هبطت في لندن، لحظة إعلان طاقم الطائرة عن الإفلاس فيقول: "عندما أعلن الكابتن أن شركة السفر ستتوقف كان أمرًا محزنًا للغاية وقتها رأيت مضيفات الطيران يبكين وسألت إحداهن إذا كانت بخير فردت على وقالت هذه هي الحياة".

ويضيف: "بقى طاقم الطائرة على حاله محترفًا طوال الرحلة التي كانت وعرة للغاية وبعد أن هبطنا غضب الطاقم بشكل واضح وكانوا يبكون ويعانقون بعضهم البعض بعدها خرج الكابتن من الكابينة ووقف عند باب الخروج وتمنى للجميع أوقات طيبة لقد كانت لحظة مفجعة للغاية".

ونشرت صحيفة "الجارديان" صورًا لحالة الفوضى التي ضربت الركاب ممن ألغيت رحلاتهم، وظهروا مشتتين، في انتظار أية معلومات عن محطتهم القادمة.