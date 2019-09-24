إندونيسيا تقول إنها احبطت مؤامرة لشن هجمات على مقار للشرطة في جاكرتا

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قالت الشرطة الإندونيسية يوم الاثنين إن ضباط مكافحة الإرهاب اعتقلوا ثمانية متشددين إسلاميين وصادروا مواد تصنيع قنابل يُشتبه أنها كانت ستستخدم في هجوم على مقار للشرطة في العاصمة جاكرتا.

وقال إقبال القدسي المتحدث باسم الشرطة في بيان إن المشتبه فيهم أعضاء في جماعة أنصار الدولة.

وأضاف القدسي ”كانوا قد حضروا كل المواد.. لصنع قنابل ومهاجمة مقار للشرطة وأفراد أمن أثناء خدمتهم“.

وتواجه إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، تمردا لمتشددين إسلاميين.

وسعت الحكومة لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد سلسلة هجمات انتحارية مرتبطة بجماعة انصار الدولة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا في مدينة سورابايا العام الماضي.