ترامب يشيد بجهود المكسيك في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود المكسيك في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من العبور غير المشروع للحدود مع بلاده.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب في نيويورك اليوم الثلاثاء إن:" المكسيك تكن لنا احتراما عظيما، وفي المقابل أنا أحترمهم".

ووجه ترامب الشكر إلى الرئيس المكسيكي اندرياس مانويل لوبيز أوبرادور على إرساله آلاف الجنود إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن بلاده من جانبها اتخذت خطوات لا مثيل لها لمنع العبور غير المشروع للحدود، وأكد: "سنطبق قوانينا ونحمي حدودنا"، ودعا ترامب دولا أخرى ببذل المزيد من الجهود لمكافحة التهريب وتجارة البشر والهجرة غير المشروعة.

وتحاول الحكومة الأمريكية بكل السبل المتاحة الحد من الهجرة غير المشروعة القادمة من أمريكا الوسطى وتتبع في ذلك نهجا انعزاليا صارما.

وكانت واشنطن وقعت اتفاقية للهجرة مع مكسيكوسيتي في مطلع يونيو الماضي لتقليص الهجرة القادمة من المكسيك، وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم المكسيك بأن يعمل حرسها الوطني على الحدود على تقليص تدفق المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى عبر المكسيك باتجاه الولايات المتحدة.

وبهذه الاتفاقية، تمكنت المكسيك مبدئيا من تفادي عقوبات كان ترامب يهدد بها.