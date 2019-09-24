هيئة الانتخابات الكندية: 97% من المواطنين مسجلون للتصويت

أعلنت هيئة الانتخابات الكندية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 97% من المواطنين الكنديين تم تسجيلهم للتصويت في الانتخابات حتى الآن، داعية الشباب بين سن 18 و 34 عامًا للتسجيل في الانتخابات الفيدرالية يوم 21 أكتوبر القادم.

وأشارت هيئة الانتخابات إلى أنه رغم النسبة الكبيرة بين الكنديين المسجلين في الانتخابات، يوجد ما يقرب من 70 في المائة فقط من الفئة العمرية 18 إلى 34 سنة المسجلون للتصويت.

ويمكن لأولئك الذين لم يتم تسجيلهم بعد أن يفعلوا ذلك في يوم الانتخابات في صناديق الاقتراع. وتقول الهيئة للناخب الكندي "لكن إذا كنت مسجلا قبل الانتخابات ، فستتلقى بطاقة معلومات للناخبين في البريد بحلول الثالث من أكتوبر".

وتتيح البطاقة للأشخاص معرفة مكان وزمان التصويت.

ودعت الهيئة المواطنين للتسجيل عبر الإنترنت قبل يوم 15 أكتوبر القادم.