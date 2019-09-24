عاهل الأردن ورئيس وزراء أستراليا يبحثان فرص تعزيز التعاون الثنائي

بحث عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء في نيويورك، مع رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، فضلا عن جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شامل.