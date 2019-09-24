بكين تدعو واشنطن لإلغاء اجتماع بشأن «شينجيانغ» وتطالبها بالتوقف عن التدخل في شؤونها

حثت الصين -اليوم الثلاثاء- الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء اجتماع دعت إلى انعقاده بشأن منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على انتقاد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" الحرية الدينية في العديد من الدول، ومنها: الصين خلال فاعلية بالأمم المتحدة، وإعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية "جون سوليفان" سيعقد اجتماعا بشأن "شينجيانغ" اليوم.

وقال شوانغ إن محاولات استغلال منبر الأمم المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أمر خاطيء، وينتهك مقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، داعيا واشنطن إلى إلغاء الاجتماع سالف الذكر والتوقف عن التدخل في شؤون الصين تحت ذريعة "حقوق الإنسان".

وأضاف أن القضايا المتعلقة بشينجيانغ ليست "مسألة عرق أو دين أو حقوق إنسان، بل مسألة مكافحة الإرهاب العنيف والانفصالية".

وتابع شوانغ أن أعمال مكافحة الإرهاب وإزالة التطرف في شينجيانغ حققت نتائج ملموسة، حيث لم تحدث أعمال عنف هناك منذ نحو 3 أعوام.