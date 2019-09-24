ترامب يعد بريطانيا مجددا باتفاقية تجارة حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

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وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بريطانيا مجددًا بإبرام اتفاقية تجارة حرة معها في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء إنها ستكون " اتفاقية رائعة" للتجارة.

وأضاف ترامب أن بلاده مستعدة لإبرام مثل هذه الاتفاقية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي يعتزم عقد لقاء لاحقا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش الجمعية العامة.

ويتشكك خبراء في إمكانية تنفيذ ترامب لوعده سريعًا قائلين إن إبرام مثل هذه الاتفاقيات لا يتم إلا بعد مفاوضات طويلة الأمد، كما أن أمريكا بوصفها تمثل أكبر اقتصاد في العالم ستكون لها اليد العليا في المفاوضات.