أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سعادته للحديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: «أتشرف بالحديث أمامكم كقائد لأمة تعتمد الحرية والاستقلال والحكم الذاتي».

وقال «ترامب»، في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، «أنفقت 2.5 تريليون دولار منذ انتخابي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية؛ لإعادة بناء جيشي»، مضيفًا أن: «الجيش الأمريكي هو أكبر وأقوى قوة في العالم».

وأوضح أن «هناك انقسام واضح في العالم الآن، بين من يتعطش للسيطرة والشعوب التي تريد أن تحكم نفسها بنفسها»، مشيرًا إلى أن هذا الانقسام يظهر الآن أكثر من أي وقت مضى.

وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول.