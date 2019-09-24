السفير المصري بكابول يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الأفغاني

التقى هاني صلاح سفير مصر لدى أفغانستان، رئيس سلطة الطيران المدني الأفغاني الدكتور محمد قاسم وفائي زاده، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وأفغانستان في مجال الخدمات الجوية، والبدء في تشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وكابول.

وصرح السفير هاني صلاح، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، بأن المسئول الأفغاني ذكر أن بلاده تتطلع لدور مصري إيجابي في قطاع النقل الجوي، مضيفًا أن كابول تسعى إلى فتح مراكز جوية جديدة تربطها بمختلف دول العالم، وتمثل مصر واحدة من أهم الوجهات التي تسعى أفغانستان للتعاون معها في المرحلة المقبلة؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، والروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين، وحجم الاقتصاد المصري الذي يسمح باستيعاب وتعزيز التجارة الأفغانية.

وأوضح أن رئيس سلطة الطيران المدني الأفغاني قد أشار إلى اهتمام الرئاسة الأفغانية بالتعاون مع مصر في مجال الطيران المدني، وهو ما يعد امتدادًا لمجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، وتأكيدًا على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.