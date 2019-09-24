رئيس البرلمان اللبناني: قلنا لـمساعد وزير الخزانة الأمريكي ما نراه يتفق مع المصلحة الوطنية وثوابتنا

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه أبلغ مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي – خلال المحادثات التي أجرياها بالأمس – ما يجب أن يقال "وأسمعناه ما يجب أن ينقله إلى الإدارة الأمريكية، انسجاما مع ما تمليه علينا المصلحة الوطنية تجاه لبنان". على حد تعبيره.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي اللبناني – في بيان مقتضب اليوم – أن بري استمع من مساعد وزير الخزانة الأمريكي للأفكار في شأن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية "تجاه لبنان" وأنه في المقابل (بري) قال ما يراه محققا لمصلحة لبنان ومؤسساته وثوابته.

وتأتي زيارة "بيلنجسلي" إلى لبنان في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة – عبر وزارة الخزانة - من وتيرة العقوبات المالية التي تفرضها على عناصر قيادية وكوادر داخل "حزب الله" في لبنان، بالإضافة إلى كيانات اقتصادية ورجال أعمال مقربين وتابعين للحزب ويساهمون في دعم أنشطته ماليا واقتصاديا.

وتشدد وزارة الخزانة الأمريكية على أن العقوبات تستهدف منع "حزب الله" من الانخراط في الأنظمة المصرفية والمالية الدولية، وقطع سبل التمويل المالي عنه بوصفه منظمة إرهابية تابعة لإيران، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة برمتها.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، خلال زيارته إلى لبنان قبل أقل من أسبوعين، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين يدعمون ويوفرون المساعدات لـ "حزب الله" في لبنان، بصرف النظر عن دينهم وطائفتهم وانتمائهم، مشددا على أن بلاده لا تستهدف الطائفة الشيعية وإنما تستهدف فقط حزب الله.

كما أدلى مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي، بتصريح مشابه خلال لقاء له بالأمس مع عدد من الصحفيين اللبنانيين، حيث أكد أن الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية، هو التضييق الكامل على "حزب الله" وإبعاده عن النظام المصرفي اللبناني والعالمي، ومنع الحزب من الحصول على أي دعم عيني من أي طرف كان، مهددا بملاحقة كل من سيقدم أي دعم من أي نوع لحزب الله، وداعيا كافة الأطراف والأحزاب اللبنانية بالابتعاد الكامل عن الحزب وعدم الوقوف إلى جانبه تجنبا لتحمل تداعيات هذه الخيارات.

وبينما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري – وهو حليف قوي لحزب الله - في تصريحات له قبل نحو أسبوع، أن العقوبات الأمريكية لا تؤثر على أشخاص أو فئة بعينها وإنما تطال كل اللبنانيين وتعبر عن "موقف تجاه لبنان وشعبه".. يؤكد المسئولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لا تريد للاقتصاد اللبناني أن ينهار، وأن العقوبات ليس لها أثر سلبي على الاقتصاد ولا علاقة لها بأزمة نقص الدولار التي يشهدها لبنان حاليا.