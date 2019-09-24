مخاوف من عودة تفشي مرض شلل الأطفال في باكستان

أصاب مرض شلل الأطفال 66 طفلا في باكستان هذا العام، مما أثار شكوكا حول فعالية حملة التطعيم التي تمولها الأمم المتحدة، ومخاوف جديدة من عودة تفشي المرض.

ويعد عدد المصابين هذا العام الأعلى منذ خمسة أعوام، وتم تسجيله على الرغم من استعادة الجيش السيطرة على المناطق الحدودية بشمال غرب البلاد من أيدي مسلحي طالبان، الذين يعارضون حملة التطعيم.

وقال سافدار رانا، الذي يقود حملة التطعيم في أنحاء البلاد "إنه وضع مقلق، وعلينا أن نتعامل معه بحذر".

وكانت حالات الإصابة بشلل الأطفال قد ارتفعت إلى 306 حالات عام 2014، وهو العام الذي بدأت فيه المعركة ضد حركة طالبان، ولكن تم تسجيل تراجع حاد منذ ذلك الحين، حيث تراجعت أعداد المصابين إلى 8 أشخاص عام 2017 و12 عام 2018، بحسب الإحصاءات الرسمية.

يشار إلى أنه تم تسجيل معظم الحالات الجديدة في إقليم خيبر باختونخوا، التي كانت حركة طالبان تسيطر عليها، حيث مازال رجال الدين يعارضون التطعيم، ويصفونه بالمؤامرة الغربية لتعقيم الأطفال المسلمين.

وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إنه ربما يتعين على باكستان البدء في بذل جهود جديدة بدءا من الصفر في حال إخفاق حملة التطعيم.