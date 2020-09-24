 ليفربول يعلن تعديل موعد مباراته أمام أرسنال - بوابة الشروق
الخميس 24 سبتمبر 2020 4:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ليفربول يعلن تعديل موعد مباراته أمام أرسنال

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 4:08 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 4:08 م

أعلن نادي ليفربو، تعديل موعد مباراته أمام أرسنال، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر ليفربول في بيان رسمي اليوم، الخميس: «تم تأكيد موعد مباراتنا ضد أرسنال، سيبدأ اللقاء في الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش (التاسعة بتوقيت القاهرة) يوم الاثنين 28 سبتمبر».

وأضاف البيان: «تمت إعادة جدولة مباراة أستون فيلا بحيث تبدأ الساعة 7.15 مساءً بتوقيت جرينتش (الثامنة والربع بتوقيت القاهرة) يوم الأحد 4 أكتوبر».

وأشارت جريدة تيليجراف إلى أن تعديل موعد قمة ليفربول وأرسنال التي كان من المفترض أن تنطلق الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش جاء بسبب موعد غلق الحانات في العاشرة مساء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك