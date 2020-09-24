قطاع تعليم الوادي الجديد يستعد لبدء العام الدراسي الجديد

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تم الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات مع مديري الإدارات التعليمية الخمس، وحصر كافة احتياجات المدارس وتوفيرها قبل بدء العام الدراسي الجديد من خلال التنسيق بين الوحدات قطاع التعليم والوحدات المحلية.

وأضاف أن المديرية تتلقى وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات وكذلك الآثاث المدرسي، بجانب التشديد على ضرورة التزام هيئة التدريس بالمدارس والطلاب بكافة التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واستغلال جميع الفصول والحجرات والفراغات بالمدرسة لتوزيع الطلاب عليها لتقليل الكثافة، والالتزام بالزي المدرسي الموحد.

وذكر أنه تم وضع خطة عاجلة للمدارس التي تعاني من نقص خدمة الإنترنت لحين التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الخدمة بشكل منتظم وفائق السرعة، في ظل الاعتماد على الإنترنت كوسيلة أساسية حاليا في العملية التعليمية، بجانب أن الوزارة وافقت على مد التحويل الإلكتروني بين الطلاب بمدارس التعليم الأساسي حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المديرية والإدارات التعليمية في تواصل يومي من خلال برنامج سكايب والفيديو كونفرانس بهدف توفير كافة مطالب المدارس وحل جميع المشكلات قبيل بدء الدراسة لضمان استقرار العملية التعليمية بما ينعكس أثره الإيجابي على الطلاب بكافة المراحل.