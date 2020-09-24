رئيس حي ثان المنتزه: نشر الخدمات القانونية للمرأة المعنفة بالإسكندرية

شهد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه الإسكندرية، اليوم الخميس، عقد مؤتمر حواري، تحت عنوان "مشروع مدن وأماكن عامة آمنة للنساء"، حيث أُقيمت المائدة الحوارية حول آليات الحماية والخدمات المقدمة للمرأة بالإسكندرية بشكل عام والمرأة المعنفة بشكل خاص، بهدف الوصول إلى تكامل الخدمات والتشبيك بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ من أجل تحقيق خدمات أفضل وأيسر للمرأة، وذلك بإصدار دليل الخدمات المقدمة للمرأة بالإسكندرية.



جاء ذلك في إطار فعاليات مشروع مدن وأماكن عامة آمنة للنساء الذي تنفذه جمعية المرأة والتنمية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبتمويل من السفارة الهولندية.



وتجدر الإشارة إلى أن جمعية المرأة والتنمية، تقوم بتنفيذ المشروع بمنطقة المندرة قبلي ويستهدف 625 فردًا، ويقدم المساندة القانونية والنفسية للسيدات المعنفات بشكل مجاني، ويتولى تدريبهن وتمكينهن اقتصاديًا، من خلال تعليم الحرف اليدوية المختلفة مجاناً.



وخلال كلمته، قال اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه إنه يجب رفع الوعي المجتمعي بالحقوق القانونية والدستورية، والمعارف الأساسية حول العنف ضد المرأة وآليات الحماية منه، والخدمات المقدمة من مختلف الجهات المعنية لتقديم وخلق آليات مجتمعية داعمة لتغيير المواقف السلوكية، حتى تتمتع المرأة بحقوقها وأمنها بدون عنف وتحيا حياة كريمة، نظرًا للدور الرائد الذي تقوم به المرأة في المجتمع.



جاء ذلك بحضور رئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر بالمنتزه ثان، ومدير مقر مشروعك ومدير العلاقات العامة والإعلام بحي ثان المنتزه، ومدير اللجان والمجالس بالمنتزه ثان، وممثلي العديد من الجهات المعنية، والجمعيات الشريكة.