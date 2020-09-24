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الصحة السعودية: تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 3:29 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 1007 حالات شفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا".

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