أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 1007 حالات شفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا".