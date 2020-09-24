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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل تعاقد البرتغالي باتشيكو، المدرب الفني الجديد، مع الفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات بثتها قناة الزمالك: "عقد باتشيكو سيكون اعتبارا من يوم 25 سبتمبر المقبل حتى نهاية الموسم المقبل".

وأضاف: "رأينا أن باتشيكو الأقرب للتعاقد معه خلال المرحلة القادمة، وسيصل القاهرة خلال 24 ساعة القادمين".

وأكمل: "واتفقنا مع باتشيكو على الحصول على مبلغ يساوي 1.3 مليون يورو بعدما كان طالبا 2 مليون يورو".

وأتم: "سيتسلم المهمة يوم السبت المقبل للانضمام إلى جهاز الفريق يوم الاحد في مواجهة الجونة بالدوري".

يذكر أن باتشيكو قد درب الزمالك في عام 2014 للمرة الأولى وتعد ولايته في التوقيت الحالي هي الثانية له في قيادة الفريق.