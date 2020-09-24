سكرتير مساعد الإسكندرية يشارك في حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

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أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم الخميس، في حفل تكريم أوائل الطلاب بالمراحل الأزهرية المختلفة على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والذي تقيمه منطقة الإسكندرية الأزهرية، بالمدينة الشبابية بأبي قير، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ونقل السكرتير العام المساعد تهنئة وتحية محافظ الإسكندرية للطلاب الأوائل ولجميع الحضور، معربا عن سعادته بتواجده معهم، وأكد أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة.

وحث جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجها بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستكم الجامعية.

حضر الاحتفال، فضيلة الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، وأيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للتعليم.