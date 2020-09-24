«المنشآت السياحية» تطالب أعضاءها بسرعة التقدم للحصول على الإعانات

دعا رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصرى، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لم يتقدموا من قبل للحصول على إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لدعم القطاع السياحى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لاستحقاق الإعانات وفقا للاشتراطات الصندوق.

وقال المصرى فى بيان، أمس: إن التحركات التى أجراها اتحاد الغرف السياحية نجحت فى إقناع المسئولين بصندوق الطوارئ بشأن ضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية للتقدم بالمستندات التى تؤكد استحقاقها لهذه الإعانات، وبخاصة أن الاتحاد والغرف السياحية تلقت شكاوى من عدد أعضائها بعدم التمكن من إعداد المستندات المطلوبة منهم فى الوقت المحدد، وأن عددا كبيرا منهم لم يتابع هذه المكاتبات المرسلة من الغرف نتيجة لتوقف النشاط السياحى.

وشدد على جميع المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها سرعة التقدم بالمستندات المطلوبة وتقديمها إلى الغرف التابعة لها قبل الموعد المحدد لتلقى هذه الطلبات والمقرر فى 28 سبتمبر الحالى، والذى يُعد آخر موعد وفرصة للحصول على تلك الإعانات.

وكشف المصرى عن أن الصندوق سمح للمنشآت السياحية بمختلف أنشطتها التى تقدمت للحصول على قروض فى إطار مبادرتى وزارة المالية والبنك المركزى ولم تحصل على القرض حتى تاريخ تقديم الطلب، التقدم بذلك ضمن المستندات المقدمة للحصول على الإعانات من صندوق الطوارئ.

وأوضح أن المستندات التى طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب على ورق المنشأة موقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشأة للاتحاد متضمنا الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد.