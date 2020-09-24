مصدرو المطاط يتوقعون تراجع الإنتاج خلال العامين الحالي والمقبل

قال المجلس الدولي للمطاط، إن كبار منتجي المطاط في العالم يتوقعون تراجع إنتاج المطاط الطبيعي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام المقبل بسبب التقلبات المناخية واضطراب الأنشطة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإصابة أشجار المطاط بمرض تساقط الأوراق.

وأضاف المجلس أن إمدادات المطاط الطبيعي في الأسواق العالمية ستتراجع بصورة أكبر بسبب تراجع إنتاج تايلاند وماليزيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المجلس القول إن الطقس الشتوي في جزيرة سومطرة جنوب إندونيسيا قد يساهم في تراجع الإنتاج.

يأتي ذلك فيما يتزايد الطلب على المطاط مع تعافي النشاط الاقتصادي في الصين، حيث من المنتظر أن تزيد واردات الصين من المطاط نتيجة الدعم الحكومي لصناعة السيارات المحلية في الصين.

وبحسب تقديرات المجلس الذي يضم إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، وهي أكبر منتجي المطاط في العالم، زادت صادرات الدول الثلاث خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 405473 طنا عن الفترة نفسها من العام الحالي، ومن المتوقع زيادة الصادرات خلال العام الحالي ككل بمقدار 700 ألف طن تقريبا.

في الوقت نفسه يتوقع المجلس تراجع الإنتاج خلال العام الحالي ككل بمقدار 859 ألف طن إلى 7.931 مليون طن مقابل 8.790 مليون طن في العام الماضي.