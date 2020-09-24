الكنيسة الكاثوليكية بألمانيا تمنح ضحايا الانتهاكات الجنسية تعويضات تصل إلى 50 ألف يورو

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أعلن جيورج بيتسينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان (الكاثوليك)، في مدينة فولدا اليوم الخميس أن من المنتظر أن تمنح الكنيسة الكاثوليكية ضحايا جرائم الانتهاكات الجنسية داخل أروقتها، تعويضات تصل إلى 50 ألف يورو، سيتم صرفها بناء على طلبهم.