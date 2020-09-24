محافظ البحيرة: منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد في معدلاته الطبيعية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد في معدلاته الطبيعية، وأن الارتفاع النسبي في المنسوب تحدث بصفة دورية في نفس التوقيت من كل عام نتيجة ظواهر طبيعية بسقوط الأمطار الغزيرة باتجاه إثيوبيا والسودان، مما يتسبب في حدوث تصرفات للنيل خلف منسوب السد.

وأشار إلى أن بعض الأراضي الواقعة على جانبي النهر تعد طرح نهر، وهي حرم آمن له وأن ارتفاع المناسيب قد تؤدي إلى غمر بعض تلك الأراضي.

وتم خلال الأيام الماضية رفع درجة الاستعداد بجميع القرى والمراكز الواقعة على النيل، واتخاذ إجراءات استباقية وتوعية المواطنين بهدف توخي الحذر، خاصة أن زيادة المناسيب قد تؤدي لغمر بعض تلك الأراضى المخالفة بالزراعة؛ حرصًا على أمنهم رغم تعدي البعض منهم على تلك الأراضي، بالإضافة إلى الأقفاص السمكية المخالفة والتي قد يؤدي ارتفاع المنسوب إلى نفوق الأسماك وإحداث تلوث بها.

وتابع: "إلا أننا نعمل لصالح المواطن والعمل على تلبية جميع احتياجاته ومتطلباته مع الحفاظ على حق وأرض الدولة من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وحرم النيل والأقفاص السمكية".

ونوه المحافظ، عن استعداد المحافظة بالكامل لموسم الشتاء ومواجهة الأمطار الغزيرة من خلال الأطقم المدربة وتجهيز أكثر من 800 معدٍ للتعامل، والتدخل السريع من خلال منظومة على أعلى مستوى وهو ما ظهر جليًا خلال موسم الشتاء الماضي.