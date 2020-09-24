وزير الصحة الألماني يعارض الارتداء الإجباري للكمامة في جميع الأماكن العامة

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن رفضه لفرض الارتداء الإجباري للكمامة في الأماكن العامة على مستوى ألمانيا.



وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الوزير الذي ينتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الخميس:" المعقول من وجهة نظري أن يحدث هذا بشكل محلي أو إقليمي وفقا لوتيرة الإصابات".



وأضاف الوزير أن الأمر يعتمد دائما على المكان الذي يمثل مصدرا لأعداد متزايدة من العدوى.



وتابع شبان بالقول: "كنا نعرف أن من الممكن حدوث ارتفاع مرة أخرى في أعداد الإصابات من خلال التخفيف الذي حدث على مدار الأسابيع والشهور الأخيرة، والمهم في المقام الأول أن نرى أين تحدث (هذه الزيادات)".



وقال شبان إن حالات الارتفاع في أعداد الإصابات "لم تحدث في أماكن التسوق ولم تحدث بالدرجة الأولى في الحضانات أو المدارس بل في حدثت بشكل رئيسي في الحفلات".



واختتم شبان كلامه بالقول إن هذا هو السبب الذي يجعل من الصواب أن تتخذ المدن والمناطق التي ارتفعت فيها أعداد الإصابات بقوة، تدابير على المستوى المحلي.