ختام فعاليات دورة استراتيجيات التدريس لكليات ومعاهد التعليم العالي بجامعة جنوب الوادي

اختتمت فعاليات دورة استراتيجيات التدريس لكليات ومعاهد التعليم العالي، بجامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة و الاعتماد، والتي أقيمت خلال الفترة من 23 – 24 سبتمبر الجاري.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات في ظل اتجاه الدولة، والجامعة نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وأشار إلى أن هذه الدورات تساهم في اكتساب المهارات، وأيضًا في تدريب أساتذة قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية في التعليم الجامعي.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة بصدد مقترح لإنشاء مبنى للامتحانات الإلكترونية يستوعب حوالى 6000 طالب وطالبة خلال الامتحانات الإلكترونية.

من جانبه قدم الدكتور خلف الدين عثمان، الأستاذ بجامعة الأزهر، الشكر للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على التعاون والدعم لإقامة هذه الدورات، وحيا جهود مركز ضمان الجودة بالجامعة على التنظيم والالتزام والمشاركة الفعالة من المتدربين.

وأضاف الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، أنه تم خلال اليوم الثاني استعراض استراتيجيات حل المشكلات والعصف الذهني، والتعلم التعاوني، والتدريس بالعروض العملية، والتدريس بالمشروع، والعروض الإلكترونية وتقويم الأداء التدريسي.

وشارك بالدورة التدريبية 25 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما توجه الدكتور طارق الكاشف، بالشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة على دعمهم لإقامة مثل هذه الدورات التي تساهم في تأهيل المراجعين الخارجيين بالجامعة.