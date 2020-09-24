محافـظ المنوفية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد الرائد محمد عفت القاضي

تقدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رافقه اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، الجنازة العسكرية للرائد الشهيد محمد عفت القاضي، الضابط بقطاع مصلحة السجون الذي استشهد خلال تصديه لمحاولة هروب متهمين إرهابيين صادر ضدهم أحكام بالإعدام، والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة أمس، حضر الجنازة والده اللواء عفت عبده القاضي بالمعاش، وعمه اللواء عادل عبده القاضي مساعد مدير أمن البحيرة، ولفيف من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وأدى محافظ المنوفية صلاة الجنازة على الشهيد أمام مسجد الصعيدي بمسقط رأسه في مدينة سرس الليان، ثم تقدم جموع المشيعين لتوديع الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة إلى مثواه الأخير لمقابر الأسرة.

وشهدت الجنازة هتافات معادية لجماعة الإخوان الإرهابية وسط تواجد أمني مكثف.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيا المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي نحو بناء وطننا.

يذكر أن الرائد الشهيد محمد عفت القاضي ضابط مباحث سجن شديد الحراسة بطرة، خريج كلية الشرطة دفعة 2007، ويبلغ من العمر 34 عاما، متزوج ولديه طفلتين، وله أخ وحيد حاصل على ماجستير حقوق، ويشهد أهالي المدينة بسمعته الطيبة وكرم أخلاقه وتفانيه فى العمل.