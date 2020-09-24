عودة مزيد من الأمريكيين إلى أعمالهم خلال الشهر الجاري

أظهرت بيانات مكتب التعداد الأمريكي الصادرة اليوم الخميس عودة نحو 1.6 مليون أمريكي إضافيين إلى أعمالهم حتى منتصف سبتمبر الحالي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ما يسمى "مسح نبض الأسرة" الذي يجريه مكتب التعداد يغطي الفترة من 2 إلى 14 سبتمبر الحالي وهي نفس الفترة المرجعية التي تعتمد عليها وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف.



وتأتي هذه الأرقام متفقة مع مؤشرات تعافي سوق العمل الأمريكية منذ منتصف أغسطس الماضي.



وأشارت بيانات التعداد إلى تفاوت حجم أصحاب العمل الذين وفروا الوظائف الجديدة من شركات كبرى إلى مؤسسات حكومية ومنظمات غير هادفة للربح، وفي المقابل، خسرت الشركات العائلية نحو 450 ألف وظيفة نتيجة استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة.



من ناحية أخرى، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن نحو 870 ألف شخص تقدموا بطلب للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الذي انتهى في 19 سبتمبر الجاري، بزيادة 4000 طلب مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.



وكانت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت 6 مليون طلب في ذروة تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي.



وما زال العدد مرتفعًا مقارنة بمستويات ما قبل فيروس كورونا، عندما كان نادرًا ما تصل الطلبات الأسبوعية لأكثر من 100 ألف طلب، مما يشير إلى استمرار تضرر سوق العمل من تفشي فيروس كورونا.