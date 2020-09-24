ملك إسبانيا يلغى حضوره لمراسم تنصيب قضاة في كاتالونيا خوفا من مظاهرات عنيفة

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ذكرت وسائل إعلامية محلية اليوم الخميس أن ملك إسبانيا فيليب السادس لن يحضر مراسم تنصيب قضاة في كاتالونيا بسبب المخاوف من اندلاع مواجهات مع حركة مطالبة باستقلال كاتالونيا واحتمال وقوع مظاهرات عنيفة.

ونقلت شبكة ار تي في إي عن المجلس العام للقضاه القول إن الملك ألغى حضوره لمراسم التنصيب السنوية المقررة غدا الجمعة لأن الحكومة " لم تسمح بذلك".

ووصفت نائبة رئيس الوزراء كارمين كالفو لصحيفة إل بايس هذا القرار " بالجيد، في حين طالبت رابطة القضاة بتوضيح أسباب القرار.

وكان الملك فيليب السادس قد انتقد بقوة محاولة كاتالونيا. كما ترفض الحركة المطالبة باستقلال كاتالونيا الملكية، التي عادت أثناء حكم الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو.

من ناحية أخرى، تحاول حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز التوصل لحل للصراع مع المنطقة، حيث تعتمد حكومة الأقلية التي يترأسها سانشيزعلى تصويت كاتالونيا في البرلمان.