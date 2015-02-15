تشكيل لجنة للبدء ببناء مفاعلات نووية للإغراض البحثية في العراق

كشفت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للبدء ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية.

وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف، في حديث أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة للبدءِ ببناء المفاعلات".

وأضاف: "العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية، التي كان يحتلها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة".

وأكد أن "بناء المفاعلات النووية، سيسهم في إنتاج النظائر الطبية، والعدد الصيدلانية، إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية، كتشعيع البذور والمكافحة البايولوجية للحشرات، فضلاً عن إنتاج النظائر المشعة في مختلف التطبيقات الصناعية، وفي تطبيقات الفحوص الائتلافية، إذ توجد 20 مادة نووية، يمكن أن ينتجها هذا النوع من المفاعلات".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للإغراض البحثية بسعة 10 ميكا، فضلاً عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريباً من المفاعل"، مرجحاً، أن "يستمر بناء مثل هذا المفاعل نحو 5 سنوات".

وأوضح أن "هذا المشروع سيسهم في تدريب الكوادر العراقية للعمل في المفاعلات النووية، لذلك لابد للعراق من أن يتجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود النفطي (الأحفوري)"، مبيناً أن "الملف النووي ملف وطني ذو أهمية قصوى، وأولوية كبيرة يمكن أن يفيد مستقبل العراق وأجياله".