عقيلة صالح: إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن المجلس اتفق خلال الاجتماع المنعقد في القاهرة، بحضور القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على دعم القوات المسلحة الليبية.

وأضاف صالح، في تصريحات لفضائية «العربية» أن «إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية»، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأشار إلى أن «كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي»، قائلًا إنه «لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد».

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن القوات المسلحة الليبية ستندمج وسيتم طرد المرتزقة بمجرد تكوين السلطة، مؤكدًا أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، كلا من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وعقد اللقاء في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.