ترامب يواجه هتافات تدعو لإقصائه في الانتخابات

استُقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بصيحات استهجان وسخرية أثناء زيارته للمحكمة العليا لتقديم العزاء في القاضية الراحلة روث بادر جينسبورج.

وفي الوقت الذي وقف فيه الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى جانب نعش جينسبورج المغطى بالعلم الأمريكي، هتف حشد من الناس خارج المحكمة "صوتوا لإقصائه"، بحسب لقطات فيديو.

وجاءت زيارة ترامب وسط صراع سياسي حاد بشأن خليفة جينسبورج.

وقال الرئيس إنه سيعلن يوم السبت اسم مرشحه لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا بدعم من حزبه الجمهوري.

وعارض الديمقراطيون هذه الخطوة وقالوا إن الفائز في انتخابات نوفمبر يجب أن يكون هو من يختار القاضي الجديد.

ورفض ترامب، أمس الأربعاء، الالتزام الكامل بالانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات.

وأشار إلى أنه في هذه الدورة الانتخابية، قد يسعى إلى الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة، وهو مسار من الإجراءات يتخذ معنى جديدًا في الوقت الذي يستعد فيه لإيجاد من يشغل مقعد المحكمة العليا الشاغر سريعًا.

وتوفيت جينسبورج الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.