لوكاشينكو يسخر من وصف الاتحاد الأوروبي لرئاسته بأنها غير شرعية

سخر ألكسندر لوكاشينكو من وصف الاتحاد الأوروبي لرئاسته لبيلاروس بأنها غير شرعية بسبب الاتهامات بتزوير الانتخابات.



وقال لوكاشينكو في اجتماع مع السفير الصيني، وفقا لنص رسمي: "لم نطلب من أي شخص الاعتراف أو عدم الاعتراف بانتخاباتنا، أو الاعتراف بشرعية رئيسنا الذي تم إعادة انتخابه".



وأضاف لوكاشينكو: "أهم شيء أن (التنصيب) كان متوافقا مع دستور بلدنا. وإذا كانوا يرون أن هناك شكلا من أشكال عدم الالتزام، فمن الأفضل تركهم يقولون ذلك".



وقال: "الدول المجاورة، وخاصة بولندا، تعرفون ما هو الموقف الذي اتخذته ... حتى فيما يتعلق بالتنصيب أمس (الأربعاء) كان هناك نوع من الإساءة أو الشكوى بأننا لم نبلغ البولنديين أو الليتوانيين أو الأوكرانيين أو التشيك أو أي شخص آخر بأننا سنقيم هذا الحدث".