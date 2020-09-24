قافلة بيطرية بمركز سيدي براني في مطروح لعلاج الماشية بالمجان

قال المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن مركز البحوث، بالتنسيق مع وحدة الدعم الفني والإرشادي بسيدي براني، نظم قوافل بيطرية من خلال وحدة بحوث الإنتاج الحيواني صباح اليوم الخميس، لتقديم العلاج للأغنام والأبل والأبقار في المنطقة الجنوبية بسيدي براني بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، أن القافلة عالجت حالات الضعف، الهزال، الطفيليات الخارجية و الداخلية، التهاب الضرع في النوق والأبقار، وأمراض الحالات التنفسية نتيجة تغير الفصول وانخفاض درجة الحرارة، وتم التعامل بالعلاج المناسب مع التوصية بإدخال الحيوانات الحظائر المغلقة ليلًا، وتوفير العلائق المتوازنة لتحسين الحالة المناعية للحيوان، وتم توزيع مخلوط الأملاح المعدنية لإضافتها للأعلاف لرفع مناعة الحيوان والكفاءة التحويلية للحيوان وزيادة العائد الاقتصادي من التربية.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة أسماء درويش، الباحثة بمجال الإنتاج الحيواني، أن القافلة قامت خلال الأسبوع الماضي بعلاج 1500 رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 20 رأسًا من الإبل، وخمسة رؤوس من الأبقار بالمجتمع الثاني لعائلة الذيب، وعائلة زرايريع العراوي بالمجتمع الخامس جنوب سيدي براني.