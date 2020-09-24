موسكو: الحملة الإعلامية ضد اللقاح الروسي الخاص بكورونا تأخذ أبعادا غير مسبوقة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بعض الدول تقوم بدلًا من المناقشة العلمية بإطلاق حملة غير مسبوقة ضد اللقاح الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأضافت زاخاروفا - خلال مشاركتها في طاولة مستديرة بمجلس الاتحاد الروسي بعنوان (بعد الوباء: الحروب الإعلامية في العالم الحديث استنتاجات لروسيا) حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - : "تعرض الطب الروسي لتغطية إعلامية سلبية حادة، بما في ذلك تطوير لقاح ضد كورونا والآن يكتسب هذا الأمر أبعادًا غير مسبوقة بشكل عام".



وتابعت قائلة: "إنه بدلًا من المناقشة العلمية، وربما حتى الحوار والجدل السليم القائم على الحقائق، نرى حملات عاتية على غرار ما جرى في بعض سنوات القرن العشرين".



وأشارت إلى أنه يجب مناقشة اللقاح في المجتمع العلمي، ويمكن إجراء هذا النقاش عبر الإنترنت، قائلة: "لا يحتاج الراغب في معرفة تفاصيل هذا اللقاح، لشراء تذكرة طيران لهذا الغرض.. فقط يجب الاتصال بلإنترنت وطلب المواد المتعلقة بذلك".