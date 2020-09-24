تقرير: 287 مباراة بالدوري الإنجليزي تشهد جرائم كراهية وعنصرية

أصدرت وزارة الداخلية البريطانية بالتشارك مع اتحاد كرة القدم البريطاني وجمعية "كيك إيت آوت" المناهضة لجرائم الكراهية، تقريرًا مشترك، يفيد بأن 10% من مباريات الدوري الإنجليزي 2019 2020 شهدت جرائم عنصرية وكراهية، بالرغم من كون كثير من مباريات هذا الدوري ألغيت أو تمت بدون جمهور.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن التقرير أن 75% من جرائم الكراهية الذي شهدها الدوري الأخير كانت متعلقة بالهتافات والتصرفات العنصرية.

وأضاف التقرير أن عدد حالات القبض على مشتبهين بجرائم الكراهية تضاعفت في الدوري المنصرم، مقارنة بالدوري الذي سبقه من 14 حالة إلى35 حالة.

وتابع التقرير أن الدوري المنصرم شهد 1089 حالة ضبط مشتبهين على خلفية تصرفات في مباريات كرة القدم ليست جميعها مرتبطة بالعنصرية، بينما تم إصدار 360 قرار منع من حضور مباريات بحق أفراد من الجمهور خلال الدوري.

ويلاحظ أن حالات إلقاء القبض على خلفية تصرفات غير المرتبطة بالعنصرية انخفض بنسبة 8% في الدوري المنصرم، مقارنة بالذي سبقه، بينما انخفضت أوامر منع حضور المباريات بنسبة 35% مع العلم بكون كثير من المباريات تمت بدون جمهور.

وتصدر الأندية التي تعرض أفراد جماهيرها للقبض عليهم، نادي ليدز 52 شخصًا، يليه بيرننغهام 49 شخصًا، يتبعه بولتون 45 شخصًا.

وتصدر الأندية الحاصل أفراد جمهورها على قرارات منع الحضور، نادي مانزفيلد 34 شخصًا يليه بولتون 24 شخصًا، بينما يعد جمهور ستوك سيتي صاحب أكثر أعداد من الأشخاص الممنوعين من حضور المباريات، رغم كون كثير من أولئك الممنوعين تم منعهم منذ دوريات سابقة وعددهم 52 شخصًا.

ورصد التقرير وقوع 120 حالة اعتداء علي موظفي وعمال الملاعب، و45 حالة اعتداء على رجال الشرطة.

ووصف مارك روبرت، مدير وحد الشرطة المسئولة عن تنظيم مباريات كرة القدم، التقرير الأول من نوعه بالمقلق، مضيفًا أن الشرطة تعمل على اجتثاث ظاهرة جرائم الكراهية من الملاعب؛ لإعطاء الجمهور فرصة للتمتع بحضور المباريات بأمان.

https://www.theguardian.com/society/2020/sep/24/hate-crimes-recorded-at-one-in-10-football-games-in-england-and-wales