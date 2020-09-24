وزارة العمل اليابانية: هناك 60 ألف شخص فقدوا وظائفهم في البلاد بسبب كورونا

قالت وزارة العمل اليابانية، إن هناك أكثر من 60 ألف شخص في البلاد فقدوا وظائفهم، أو أوشكوا على فقدها، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نقلته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وجاءت الإحصاءات التي تم نشرها اليوم الخميس، في إطار تحقيقات وزارة العمل اليابانية بشأن حالات الموظفين الذين تم فصلهم، أو لم يتم تجديد عقودهم، بسبب معاناة أرباب عملهم جراء ضعف المبيعات.

ووجد المسؤولون أن هناك 60439 شخصا أصبحوا عاطلين عن العمل خلال الفترة بين أواخر يناير الماضي و23 من سبتمبر الجاري.

ويعتقد المسؤولون أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، لأن تلك هي الحالات المعروفة فقط لمكاتب العمل الإقليمية ومكاتب التوظيف العامة.

وكان عدد الوظائف التي تم فقدها بسبب فيروس كورونا قد تخطى 10 آلاف في 22 مايو، كما تجاوز 30 ألفا في الأول من يوليو و50 ألفا في 31 أغسطس.