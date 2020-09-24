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تجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس؛ لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ«الشروق» في مطلع الأسبوع، أن يتجه البنك لتثبيت الفائدة خلال الاجتماع، للمرة الخامسة على التوالي.

وأبقى «المركزي»، على أسعار الفائدة خلال اجتماعات إبريل ومايو ويونيو وأغسطس الماضيين عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض الفائدة بـ3% في اجتماعها الطارئ منتصف مارس الماضي.

وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.6%، مقابل 4.6% فى يوليو الماضى، و6.7% خلال نفس الشهر من العام السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 10 سبتمبر الحالي.