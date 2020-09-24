البابا تواضروس يستقبل السفير الأمريكي ونائبته

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السيد چوناثان ر. كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبرفقته السيدة نيكول شامبيان، نائب السفير، حيث قام كوهين بتقديم نائب السفير لقداسة البابا بمناسبة بدء عملها بمصر.