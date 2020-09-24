 البابا تواضروس يستقبل السفير الأمريكي ونائبته - بوابة الشروق
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البابا تواضروس يستقبل السفير الأمريكي ونائبته


نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 5:43 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 5:43 م

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السيد چوناثان ر. كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبرفقته السيدة نيكول شامبيان، نائب السفير، حيث قام كوهين بتقديم نائب السفير لقداسة البابا بمناسبة بدء عملها بمصر.


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