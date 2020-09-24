الطيران العماني يستأنف رحلاته الداخلية إلى مدينة صلالة أول أكتوبر المقبل

أعلن الطيران العماني (الناقل الوطني لسلطنة عمان) عن استئناف رحلاته الداخلية إلى مدينة صلالة من أول أكتوبر المقبل.

وقال الطيران العماني، في بيان نشرته صحيفة "الرؤية" العمانية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، إنه سيقوم بتشغيل رحلاته الداخلية المجدولة إلى مدينة صلالة بواقع رحلتين يومياً اعتبارا من الشهر المقبل.

ولفت إلى أنه بذلك يكون قد أعاد تشغيل كافة رحلاته الداخلية المجدولة، لافتا إلى أنه ملتزم بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل، وخلال وبعد كافة رحلاته لضمان تجربة سفر آمنة ومطمئنة لضيوفه المسافرين.

وطالب المسافرين على متن الناقل الوطني بإرتداء الكمامات في مطارات عمان وعلى متن رحلات الطيران العماني.