مقتل 28 من قوات الشرطة الأفغانية على يد عناصر طالبان

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الخميس، مقتل 28 من قوات الشرطة الأفغانية على يد عناصر حركة طالبان في إقليم أوروزجان.

وقال زيرجاي عبادي المتحدث باسم حاكم إقليم أوروزجان، إنه بعد الهجمات سرعان ما تحول الوضع إلى الأسوأ، مما جعل بعض قوات الدفاع والأمن تتراجع تكتيكيًا عن مواقعها، وظلت بعض نقاط التفتيش محاصرة تحت سيطرة طالبان.

وتشير التقارير إلى وقوع الهجمات في منطقة جيزاب بإقليم أوروزجان، وبحسب عبادي، بعد استسلام 28 من أفراد الشرطة المحلية لمسلحي طالبان، قُتلوا أثناء وجودهم في الأسر.

من جانبها قالت حركة طالبان إن رجال الشرطة قتلوا خلال الاشتباكات.

وبالرغم من الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، فقد اشتدت الاشتباكات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.