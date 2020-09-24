وزير الخارجية الفلسطيني: على المجتمع الدولي الإيفاء بمسؤوليته في القضاء على نظام الاحتلال الاستعماري

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أنه يجب على المجتمع الدولي الإيفاء بمسؤوليته في القضاء على نظام الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي حول التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل من خلال مسؤوليها، الإدلاء بتصريحات علنية حول الضم، وخططها لتوسيع المستوطنات غير القانونية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، ووادي الأردن وحولهما.

وأشار إلى أن شعوب العالم باتت تفهم كيف تبدو الحياة بالنسبة للفلسطينيين، من حظر التجول، وتقييد الحركة، ونقاط التفتيش العسكرية، وإغلاق الأماكن العامة، وعدم القدرة على السفر، وهي أمور يعيشها شعبنا يوميا.

واستعرض رياض المالكي، آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، وتداعياتها السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة، موضحا أن هذا الواقع العالمي الجديد يعكس جزءا بسيطا من التجربة الفلسطينية في المعاناة منذ قرابة قرن من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي المستمر، حيث لم يعرقل تهديد فيروس "كورونا" المستجد ولو للحظة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الفلسطينيين، في حين تواصل قوات الاحتلال هدم منازلنا والاستيلاء على ممتلكات وأراضي الشعب الفلسطيني.