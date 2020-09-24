الأطباء : زاناردي بدأ الاستجابة للمنبهات الصوتية

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بدأ الإيطالي أليكس زاناردي سائق فورمولا-1 السابق والبطل البارالمبي في إظهار علامات تفاعل، وفقا لما ذكره المستشفى الموجود في ميلانو المعالج له اليوم الخميس.

ويكافح زانارد /53 عاما/ من أجل البقاء على قيد الحياة منذ 19 يونيو الماضي عندما تعرض لحادث أثناء قيادته دراجته اليدوية واصطدامه بشاحنة قادمة خلال حدث تتابع في توسكاني.

وذكر مستشفى سان رافايل في بيان أن زاناردي بدأ "جلسات التأهيل الإدراكي والحركي" قبل عدة أيام "مع قسم المحفزات الصوتية والبصرية".

وذكر المستشفى أنه يستجيب "بعلامات تفاعل أولية وسريعة" مع العالم الخارجي، ووصف المستشفى ذلك بأنه تقدم كبير، ومع ذلك، تظل حالته خطيرة

وذكر المستشفى أن زاناردي خضع مؤخرا لجراحة تحت إشراف جراح أعصاب لإعادة بناء جمجمته، وأنه بصدد الخضوع لعملية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وكان زيناردي قد حطم جميع عظام وجهه في الحادث ،في سيينا ،حيث نقل إلى المستشفى للمرة الأولى، تم إبقاءه في غيبوبة مستحثة لما يقرب من شهر وخضع لعمليات جراحية عدة مرات.

ويُعرف عن اللاعب سلوكه الذي لا يستسلم أبدا.

وانتقل زاناردي من سباقات السيارات إلى رياضة الدراجات للمعاقين بعدما فقد قدميه خلال سباق للسيارات الصغيرة "كارتينج" في ألمانيا عام 2001.

وفاز بأربع ميداليات ذهبية بجانب فضيتين في منافسات الألعاب البارالمبية في عامي 2012 و2016 وكان يعتزم أيضا المشاركة في دورة طوكيو البارالمبية 2020، التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).